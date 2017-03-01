ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه ﻿

شن الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هجوما عنيفا على سفير فنزويلا، خلال النقاش الذي جرى أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017، بمقر الأمم المتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة.

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شن الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هجوما عنيفا على سفير فنزويلا، خلال النقاش الذي جرى أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017، بمقر الأمم المتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ورد هلال على السفير الفنزويلي، مباشرة بعد أن استشعر أن الأخير طالب بأن يتم أخذ الأراضي المحتلة، كفلسطين والصحراء المغربية، بعين الاعتبار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي معرض رده، بحسب ما أوردته الوكالة ذاتها، سخر السفير هلال من هذا الأمر متسائلا عما إذا كان ممثل فنزويلا قد أخطأ الاجتماع أو الأجندة في إشارته إلى الصحراء المغربية. وحرص السفير على أن يوضح له أن المغرب لم ينتظر المصادقة على أهداف التنمية المستدامة لإطلاق نموذج للتنمية المستدامة في الصحراء بغلاف مالي قدره 7 ملايير دولار، مضيفا أن معدل الاستثمارات بهذه المنطقة يضمن تحقيق تنمية مستدامة بانخراط ومشاركة كافة مكونات ساكنتها. وأكد أن ''الحال ليس كذلك بالنسبة لفنزويلا، آخر ديكتاتورية في أمريكا اللاتينية''.



وأضاف المصدر أن هلال سجل أنه بالصحراء المغربية، يتوفر فيها الرجال والنساء والأطفال على كل ما يحتاجون إليه، ولا يعبرون الحدود للحصول على المواد الغذائية، كما هو الحال في فنزويلا ، وقال .. ''لكن الأكثر مأساوية، هو أن الأطفال الفنزويليين يبحثون عن طعامهم في قمامات الأزبال''، معبرا عن الأسف لكون سكان أغنى بلد في المنطقة، بالنظر إلى نفطه وغازه، يعانون من الفقر والبؤس جراء استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثروات البلاد.



وأعرب السفير المغربي، تضيف الوكالة، عن استغرابه إزاء الدعوة التي أطلقها الرئيس مادورو للحصول على مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، والتي يقر من خلالها بالفشل الذريع لنظامه، في وقت تتوفر فيه البلاد على النفط والغاز. ووصف الدبلوماسي المغربي هذا الطلب بالدليل على إفلاس حكومته، وخصوصا دبلوماسيته.

وشدد السفير عمر هلال على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في غياب الديمقراطية، ودون احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، مؤكدا أن الديكتاتورية والمجاعة تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأمريكا اللاتينية، وأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة في ظل الديكتاتورية التشافيزية الحالية.



وطالب السفير هلال زميله الفنزويلي بشكل مباشر بالتحلي بالتواضع، لأنه لا يمكنه أن يعطي دروسا للمغرب في وقت يقوم فيه نظامه بتجويع شعبه، وإطلاق النار يوميا على المتظاهرين السلميين، الذين يتطلعون فقط للديمقراطية والكرامة، والغذاء للبقاء على قيد الحياة.