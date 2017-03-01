 ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها الخِمار | مجتمع

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار''

بالفيديو.. تامر حسني اتصل بسعد المجرد بعد مغادرته السجن وأغنية جديدة تجمعها مستقبلا | ثقافة و فنون

بالفيديو.. تامر حسني اتصل بسعد المجرد بعد مغادرته السجن وأغنية جديدة تجمعها مستقبلا

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ولد الفشوش وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم على تطبيق القانون | مجتمع

حصري.. بعد الفيديو الفضيحة...الشرطة تحقق حاليا مع ''ولد الفشوش'' وصديقه وأطراف أخرى...والحموشي عازم

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف

ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه | بوليتيك

ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه

خطير وبالصور..حادثة سير جد مروعة على الطريق السيار بمدينة أكادير+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..حادثة سير جد مروعة على الطريق السيار بمدينة أكادير+تفاصيل

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 12:50 ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه | بوليتيك
ممثل المغرب بالأمم المتحدة تَيْقلي السم لسفير فنزويلا وها أشنو قاليه
شن الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هجوما عنيفا على سفير فنزويلا، خلال النقاش الذي جرى أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017، بمقر الأمم المتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة.

 

شوف تيفي


شن الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، هجوما عنيفا على سفير فنزويلا، خلال النقاش الذي جرى أمس الثلاثاء 18 أبريل 2017، بمقر الأمم المتحدة، حول تمويل أهداف التنمية المستدامة.

ورد هلال على السفير الفنزويلي، مباشرة بعد أن استشعر أن الأخير طالب بأن يتم أخذ الأراضي المحتلة، كفلسطين والصحراء المغربية، بعين الاعتبار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي معرض رده، بحسب ما أوردته الوكالة ذاتها، سخر السفير هلال من هذا الأمر متسائلا عما إذا كان ممثل فنزويلا قد أخطأ الاجتماع أو الأجندة في إشارته إلى الصحراء المغربية. وحرص السفير على أن يوضح له أن المغرب لم ينتظر المصادقة على أهداف التنمية المستدامة لإطلاق نموذج للتنمية المستدامة في الصحراء بغلاف مالي قدره 7 ملايير دولار، مضيفا أن معدل الاستثمارات بهذه المنطقة يضمن تحقيق تنمية مستدامة بانخراط ومشاركة كافة مكونات ساكنتها. وأكد أن ''الحال ليس كذلك بالنسبة لفنزويلا، آخر ديكتاتورية في أمريكا اللاتينية''.


وأضاف المصدر أن هلال سجل أنه بالصحراء المغربية، يتوفر فيها الرجال والنساء والأطفال على كل ما يحتاجون إليه، ولا يعبرون الحدود للحصول على المواد الغذائية، كما هو الحال في فنزويلا ، وقال .. ''لكن الأكثر مأساوية، هو أن الأطفال الفنزويليين يبحثون عن طعامهم في قمامات الأزبال''، معبرا عن الأسف لكون سكان أغنى بلد في المنطقة، بالنظر إلى نفطه وغازه، يعانون من الفقر والبؤس جراء استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثروات البلاد.


وأعرب السفير المغربي، تضيف الوكالة، عن استغرابه إزاء الدعوة التي أطلقها الرئيس مادورو للحصول على مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، والتي يقر من خلالها بالفشل الذريع لنظامه، في وقت تتوفر فيه البلاد على النفط والغاز. ووصف الدبلوماسي المغربي هذا الطلب بالدليل على إفلاس حكومته، وخصوصا دبلوماسيته.

وشدد السفير عمر هلال على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في غياب الديمقراطية، ودون احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، مؤكدا أن الديكتاتورية والمجاعة تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأمريكا اللاتينية، وأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة في ظل الديكتاتورية التشافيزية الحالية.


وطالب السفير هلال زميله الفنزويلي بشكل مباشر بالتحلي بالتواضع، لأنه لا يمكنه أن يعطي دروسا للمغرب في وقت يقوم فيه نظامه بتجويع شعبه، وإطلاق النار يوميا على المتظاهرين السلميين، الذين يتطلعون فقط للديمقراطية والكرامة، والغذاء للبقاء على قيد الحياة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصحراء المغربية عمر هلال فنزويلا السفير الفنزويلي الأمم المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

محامون بلجيكيون يطلعون البرلمان الأوروبي على الظروف المُثلى لمحاكمة اكديم إيزيك | بوليتيك

محامون بلجيكيون يطلعون البرلمان الأوروبي على الظروف المُثلى لمحاكمة اكديم إيزيك

الحركة التصحيحية تلجأ للقضاء والإحتجاج لإسقاط مقررات وتوجيهات إدريس لشكر | بوليتيك

الحركة التصحيحية تلجأ للقضاء والإحتجاج لإسقاط مقررات وتوجيهات ''إدريس لشكر''

أمريكا تتمسك بصياغة قرار الأمم المتحدة المقبل حول الصحراء المغربية | بوليتيك

أمريكا تتمسك بصياغة قرار الأمم المتحدة المقبل حول الصحراء المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش.. | زووم
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..مغاربة مُحتجزين في مطار تونس وها علاش..

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع doc نسرين ..شنو هو مرض السل؟

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس | مال و أعمال

كواليس افتتاح النسخة 12 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ ! | زووم

بالفيديو.. شوفو أشنو واقع فمدرسة مغربية.. تلميذ طلب يد صاحبتو فالمدرسة‎ !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

مؤلم وبالصورة..هذا هو ضحية جريمة قتل بوشنتوف بالبيضاء

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية | بوليتيك

وزراء العثماني يوافقون على البرنامج الحكومي ويناقشون مستجدات الصحراء المغربية

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة طلع ليها الدم..وها شنو دارت فسناب شات

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها الخِمار | مجتمع

عاجل..شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي فحي مولاي رشيد فكازا و القضية فيها ''الخِمار''

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.