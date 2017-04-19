خطير وبالصور..حادثة سير جد مروعة على الطريق السيار بمدينة أكادير+تفاصيل ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة أكادير ومراكش على مستوى النقطة 391، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حادثة سير مروعة عقب اصطدام شاحنتين كبيرتين لنقل السلع، ما خلف مقتل شخص واحد.





"شوف تيفي"



شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة أكادير ومراكش على مستوى النقطة 391، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حادثة سير مروعة عقب اصطدام شاحنتين كبيرتين لنقل السلع، ما خلف مقتل شخص واحد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادثة وقعت بإحدى المنعرجات، عقب اصطدام شاحنة محملة بـ "الزليج" بشاحنة أخرى محملة بـ "علف الدجاج" ما خلف مقتل مساعد سائقها على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.



