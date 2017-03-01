عاجل و انفراد ..اعتقالات وتطورات جديدة في حادثة سير ولد لفشوش ﻿

في تطورات جديدة حول حادثة السير التي اشتهرت إعلاميا بقضية ولد لفشوش، علمت ''شوف تيفي'' أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ،قامت ،اليوم الأربعاء، بوضع شرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية على



شوف تيفي:



في تطورات جديدة حول حادثة السير التي اشتهرت إعلاميا بقضية ولد لفشوش، علمت "شوف تيفي" أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ،قامت ،اليوم الأربعاء، بوضع شرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة و يتعلق الأمر، حسب مصدر أمني لشوف تيفي، بضابط أمن كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط حادثة السير المذكورة و كذا مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير و الذي كان يشرف على إجراءات المعاينة.

و أكد مصدر أمني أن التحريات و إجراءات البحث القضائي لا زالت متواصلة مع جميع أطراف الحادثة بهدف تحديد المسؤوليات القانونية و تقديم كل تبث تورطه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.