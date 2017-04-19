بالصورة.. ابتسام لشكر رئيسة جمعية مالي المدافعة عن المثليين وحركة مصايمينش سلخوها في الرباط..وها شنو قالت ﻿

جمعية ''مالي'' عن تعرضها للاعتداء والتعنيف والتحرش الجنسي من طرف أشخاص مجهولين بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"



كشفت ابتسام لشكر رئيسة جمعية "مالي" عن تعرضها للاعتداء والتعنيف والتحرش الجنسي من طرف أشخاص مجهولين بمدينة الرباط.

وأوضحت لشكر من خلال تدوينة لها نشرتها على حسابها الرسمي بالفايسبوك أنها تعرضت لاعتداء بشع الأحد الماضي، من طرف مجهولين قاموا بالتحرش بها وحاولوا سرقة حقيبتها، ما تسبب في تعرضها لإصابات وكدمات في مناطق مختلفة من جسدها خاصة على مستوى الكتف.

وعلاقة بالموضع، أكد مصدر قريب من "ابستام لشكر" لـ "شوف تيفي" أن هذه الأخيرة تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية بالرباط معززة بشهادة طبية وذلك لإيقاف المتورطين في الاعتداء عليها.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة تعرفوا على ابتسام لشكر من خلال جمعيتها التي دافعت عن الحريات الفردية ومن بينها المثلية الجنسية و ما يسمى بـحركة "ما صايمينش".

