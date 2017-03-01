الحركة التصحيحية تلجأ للقضاء والإحتجاج لإسقاط مقررات وتوجيهات ''إدريس لشكر'' ﻿

إتفق أعضاء الحركة التصحيحية لحزب الإتحاد الإشتراكي، على اللجوء للقضاء الإداري للطعن في المؤتمر المقبل للحزب، إن رفض إدريس لشكر سحب التعديلات الجديدة وعلى رأسها تعيينه ثلث أعضاء المكتب السياسي.

شوف تيفي



إتفق أعضاء الحركة التصحيحية لحزب الإتحاد الإشتراكي، على اللجوء للقضاء الإداري للطعن في المؤتمر المقبل للحزب، إن رفض إدريس لشكر سحب التعديلات الجديدة وعلى رأسها تعيينه ثلث أعضاء المكتب السياسي.



ويصر أعضاء الحركة التصحيحية منح اللجنة التحضيرية المقررات التنظيمية والتوجيهية الخاصة بالمؤتمر المقبل لتدارسها وإبداء الملاحظات حولها قبل عرضها على أنظار المؤتمرين للنقاش والتصويت، حيث أن أغلب الملاحظات التي طالب بها أعضاء بالحزب في الأقاليم والجهات تم رفضها بشكل قاطع من طرف المكتب السياسي واللجنة التحضيرية.



ويرى أعضاء الحركة التصحيحية أنهم عازمون على الذهاب بعيدا لمعارضة الإعداد للمؤتمر المقبل بالصيغة الحالية بما فيها القضاء والإحتجاج بالشارع، ليس طلبا لإلغاء المؤتمر كما يروج له، بل فقط تطبيق قوانين الحزب، حيث أن منح الكاتب الأول للحزب حق تعيين ثلت أعضاء المكتب السياسي هي خطوة غير مسبوقة وتكشف عن وجود نوايا للسيطرة على الحزب.



من جهة ثانية، قلل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في برنامج ''بلا تردد'' على قناة ميدي 1 تيفي من الأحداث التي يعرفها الحزب، مصرحا أن '' حزب الوردة مر بمراحل مؤلمة منذ تأسيسه، وأن مايعيشه الحزب اليوم هو من صميم الحياة الحزبية العادية''.





