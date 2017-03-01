عاجل.. النطق بالحكم النهائي في ملف المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي عبر الفايسبوك ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، من المنتظر أن تنطق بالحكم النهائي غدا الخميس، في حق المعتقلين المتابعين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي عبر الفايسبوك.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، من المنتظر أن تنطق بالحكم النهائي غدا الخميس، في حق المعتقلين المتابعين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي عبر الفايسبوك.

وأكد أمكراز محمد المحامي المكلف بالدفاع عن المعتقلين في هذا الملف في اتصال له مع "شوف تيفي" أن المحكمة المذكورة ستصدر غدا حكمها النهائي في حق 3 معتقلين.

وأوضح أمكراز أن التنبؤ بطبيعة الأحكام التي ستصدر أمر صعب، مضيفا أن باقي المعتقلين في هذا الملف لم يتم بعد تحديد موعد للنطق بأحكام بخصوصهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت بتعاون مع وزارة العدل والحريات، فتح تحقيق حول كل من مجد واحتفل بمقتل السفير الروسي بتركيا، ونددت في الوقت ذاته تصرفات بعض المغاربة الذين مجدوا صراحة اغتيال السفير الروسي بتركيا، وعبروا عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.