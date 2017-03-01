عاجل وخطير..هذا ما وقع داخل أكبر مطار بالجزائر ﻿

كشف موقع ''البلاد'' الجزائري أن السلطات الجزائرية قررت إغلاق مطار حاسي مسعود٬ صباح اليوم الأربعاء، عقب تعرض طائرة تابعة لطيران الطاسيلي لحادث خطير خلال إقلاعها.



"شوف تيفي"



كشف موقع "البلاد" الجزائري أن السلطات الجزائرية قررت إغلاق مطار حاسي مسعود٬ صباح اليوم الأربعاء، عقب تعرض طائرة تابعة لطيران الطاسيلي لحادث خطير خلال إقلاعها.



وحسب موقع "البلاد.نت" الجزائري فإن طائرة مخصصة لنقل عمال المنشآت النفطية ٬ تابعة لشركة ­TASSILI TTA ٬ تعرضت لعطب على مستوى إحدى عجلاتها في أثناء إقلاعها من مطار حاسي مسعود.

وأضاف المصدر ذاته أن الطائرة كانت تقّل 12 راكبا ٬ ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية بالرغم من خطورة الحادثة.



