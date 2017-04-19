الصورة الأولى للؤلؤة القصر الملكي الأميرة للا خديجة بميامي تُشعل الفايسبوك ﻿

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس،صورة جديدة للأميرة للا خديجة المتواجدة رفقة أسرتها بميامي الأمريكية.

"شوف تيفي"



نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس،صورة جديدة للأميرة للا خديجة المتواجدة رفقة أسرتها بميامي الأمريكية.

وكتب سفيان البحري إلى جانب الصورة " أول صورة لِـ لؤلؤة القصر الملكي الأميرة للا خديجة في ميامي. كبرات تباااارك الله ".

وتفاعل المئات من النشطاء مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة لظهور الأميرة للا خديجة متمينن قضاء الأسرة العلوية الشريفة المكونة من الملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى والأميرة الصغيرة للا خديجة عطلة هادئة وممتعة بميامي.



