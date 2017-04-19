عاجل وبالصورة..هذا هو مصير لصوص مسلحين هاجموا ساكنة القنيطرة بالسيوف ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الأربعاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص متلبسين بتنفيذ عمليات سرقة.



"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الأربعاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص متلبسين بتنفيذ عمليات سرقة.

وحسب مصادر قنيطرية فإن المصالح الأمنية، أوقفت المعنيين بالأمر أمام الثانوية التأهيلية محمد الخامس، وعُثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف تم استخدامها من أجل اعتراض سبيل المارة وسرقة ما بحوزتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين تم اقتيادهم إلى دائرة أمنية، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



