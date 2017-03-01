هام للمقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا ..وزارة ''حصاد'' تمدد مواقيت إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ﻿

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي أنه قد تم تمديد مواقيت إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للدورتين



شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي أنه قد تم تمديد مواقيت إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للدورتين العادية والاستدراكية لسنة 2017 مقارنة بالدورات السابقة، وذلك بفعل برمجة اختبارات الامتحان الوطني الموحد الخاص بالمسالك المهنية للبكالوريا الذي ينظم لأول مرة.



و ذكر بلاغ لوزارة ''حصاد'' توصلت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أنه سيهم تمديد إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية بالنسبة لمسلك'' تدبير ضيعة فلاحية شعبة الفلاحة''، في مادة علوم الحياة والأرض إلى صبيحة اليوم الرابع للامتحان 9 يونيو ، بالنسبة للدورة العادية وإلى 14 يوليوز المقبل بالنسبة للدورة الاستدراكية.



تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثالث للامتحان سيخصص لإجراء الاختبار التوليفي في المواد المهنية بالنسبة لجميع المسالك المهنية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، ومن الساعة الثالثة بعد الزوال

إلى الخامسة مساء من نفس اليوم.



كما سيجرى اختبار الأشغال التطبيقية لمادة ''معلوميات التدبير'' بمسلكي شعبة العلوم الاقتصادية بالنسبة للامتحان الموحد الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار، يومي 9 و10 يونيو 2017 بالنسبة للدورة العادية، ويوم 10 يوليوز 2017 بالنسبة للدورة الاستدراكية.



أما مواعد إجراء الامتحانات بالنسبة للشعب الأخرى فلم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو 2017، والدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز المقبل وامتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي 2 و3 يونيو 2017، وامتحانات الدورة الاستدراكية يومي 7 و8 يوليوز المقبل، كما هو محدد في المقرر التنظيمي الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2016-2017.





