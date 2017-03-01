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أمريكا تتمسك بصياغة قرار الأمم المتحدة المقبل حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 10:04 أمريكا تتمسك بصياغة قرار الأمم المتحدة المقبل حول الصحراء المغربية | بوليتيك
أمريكا تتمسك بصياغة قرار الأمم المتحدة المقبل حول الصحراء المغربية
نفى مصدرمطلع، تولي إسبانيا صياغة القرار المقبل حول الصحراء المغربية بالأمم المتحدة، مصرحا أن أمريكا تتشبث بالمهمة من خلال سفيرتها بالمنظمة الأممية.

شوف تيفي


نفى مصدرمطلع، تولي إسبانيا صياغة القرار المقبل حول الصحراء المغربية بالأمم المتحدة، مصرحا أن أمريكا تتشبث بالمهمة من خلال سفيرتها بالمنظمة الأممية.

وكشف ذات المصدر، عن وجود نقاش بكواليس الأمم المتحدة لتولي اسبانيا صياغة القرار المقبل حول الصحراء، لكن الولايات المتحدة متشبثة بصياغة القرار وأن سفيرتها لدى الأمم المتحدة، " نيكي هالي " هي من سيتولى مسؤولية صياغته، بتنسيق مع مجموعة دول أصدقاء الصحراء .


وسبق لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن حذر من الوضع المتوتر في منطقة الكركرات الحدودية، حيث دعا في تقريره "البوليساريو" إلى سحب قواتها من المنطقة إلى جانب دعوته مجلس الأمن الدولي التجديد لسنة جديدة لبعثة "المينورسو".


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