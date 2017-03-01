مؤلم..شابة في عمر الزهور مشات عند ختها تشوفها فبرشيد..شوفو أشنو وقع ليها ﻿

"شوف تيفي"
لفظت فتاة في عمر الزهور أنفاسها الأخيرة أمس الثلاثاء، داخل منزل شقيقتها الموجود على مستوى حي المنى بمدينة برشيد نتيجة اختناقها بغاز البوتان خلال استحمامها .
وحسب مصادر من برشيد فإن الراحلة البالغة من العمر قيد حياتها 24 سنة، كانت ضيفة عند شقيقتها، وخلال استحمامها فقدت الوعي ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الضحية تم إيداعها بمستودع الأموات، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
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