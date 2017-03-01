رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان ﻿

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نائب رئيس البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الأوسط ''حافظ غنيم'' الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية

شوف تيفي

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نائب رئيس البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الأوسط "حافظ غنيم" الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب الذي ينظمه بالرباط صندوق النقد العربي.

وعرف اللقاء الذي أجري بحضور لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة بمقر رئاسة الحكومة، والذي شاركت فيه أيضا، رئيسة "قسم المغرب العربي، مالطا، الشرق الأوسط وشمال افريقيا" بالبنك الدولي، مباحثات حول مختلف أوجه الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.

ويأتي الإجتماع تزامنا مع عرض سعد الدين العثماني لبرنامج حكومته أمام البرلمان بالجلسة العمومية المنتظرة مساء غد الأربعاء، حيث ستحصل الفرق النيابية أخيرا على البرنامج الحكومي لمناقشته والتصويت عليه في جلسة ثانية.