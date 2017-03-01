 هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان | بوليتيك

رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان

هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

مؤلم وبالصور..العثور على رضيع داخل حاوية للقمامة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..العثور على رضيع داخل حاوية للقمامة بمدينة خريبكة

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة | مجتمع

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة

مشاركة في برنامج للا لعروسة ترد على منتقديها... انا ماشي قبيحة‎ | ثقافة و فنون

مشاركة في برنامج للا لعروسة ترد على منتقديها... انا ماشي قبيحة‎

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب دير سانت كاترين بسيناء المصرية | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب دير سانت كاترين بسيناء المصرية

عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة

عاجل و بالفيديو..لورا الأجنبية فرحانة بالإفراج عن سعد لمجرد و كاتغني غلطانة فمراكش‎ | ثقافة و فنون

عاجل و بالفيديو..لورا الأجنبية فرحانة بالإفراج عن سعد لمجرد و كاتغني غلطانة فمراكش‎

بالفيديو...حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش | حوادث و حقوق

بالفيديو...حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 09:35 هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

 

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

كما أن الحالة الجوية تتميز عامة بطقس حار نوعا ما بكل من منطقة سوس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ ، خلال الظهيرة، نمو سحب غير مستقرة شيئا ما فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة واحتمال بروز عواصف رعدية محلية، عدا ذلك ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح شرقية منتظمة بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس والجنوب - الشرقي والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 24 و29 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 29 و34 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 34 و40 درجة بكل من اللوكوس والغرب ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج وسيصبح قوي الهيجان بعد الظهيرة بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج وسيصبح قوي الهيجان خلال الصباح وكذا قوي الهيجان خلال المساء بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح قوي الهيجان ما بين طنجة وأصيلا ، وقليل الهيجان إلى هائج مابين أصيلا والمهدية ومابين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان في باقي السواحل.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة الأقاليم الجنوبية طقس حار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة | مجتمع

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية | مجتمع

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء | مجتمع

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبارالمفبركة عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة | مجتمع

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبار''المفبركة'' عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب معجزة يقهر أكبر شركات الألعاب بـ 15000 فوز بلا هزيمة ! | قنوات أخرى
منذ 53 دقيقة

شاب معجزة يقهر أكبر شركات الألعاب بـ 15000 فوز بلا هزيمة !

تصريح صادم على لسان ضحيتي الكاميرا الخفية ديال السواعدة بوجدة..جابونا غير نمتلو داروها بصح وها الدليل..(فيديو) | خارج البلاطو

تصريح صادم على لسان ضحيتي الكاميرا الخفية ديال السواعدة بوجدة..جابونا غير نمتلو داروها بصح وها الدليل..(فيديو)

عبد لمجيد لوكيلي: الحديث عن الجنس لاعلاقة له بقلة الحياء | قنوات أخرى

عبد لمجيد لوكيلي: الحديث عن الجنس لاعلاقة له بقلة الحياء

الملك عبدالله الثاني يشارك بتمرين عسكري بالذخيرة الحية | قنوات أخرى

الملك عبدالله الثاني يشارك بتمرين عسكري بالذخيرة الحية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان | بوليتيك
منذ 6 دقائق

رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان

هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

هام..طقس حار يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

مؤلم وبالصور..العثور على رضيع داخل حاوية للقمامة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..العثور على رضيع داخل حاوية للقمامة بمدينة خريبكة

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة | مجتمع

بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.