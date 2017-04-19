مؤلم وبالصور..العثور على رضيع داخل حاوية للقمامة بمدينة خريبكة ﻿

عثر عمال نظافة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بمدينة خريبكة على رضيع حديث الولادة مرمي داخل حاوية للقمامة.

"شوف تيفي":

عثر عمال نظافة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بمدينة خريبكة على رضيع حديث الولادة مرمي داخل حاوية للقمامة.

وحسب مصادر محلية فإن عمال نظافة وخلال إفراغهم للحاوية استعدادا لوضعها بالشاحنة، أصيب بصدمة عقب العثور على الرضيع مرميا بكيس وهو ما يزال على قيد الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمال النظافة، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الرضيعة إلى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة.