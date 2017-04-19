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بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 08:07 بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة | مجتمع
بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة
توصلت شوف تيفي بصور لطفل صغير يبلغ من العمر حوالي سنتين يقطن بمدينة الراشيدية يعاني من عيب خُلقي في الشفاه العليا منذ ولادته، بالإضافة إلى أن والده الثلاثيني يهو الآخر يعاني من إعاقة جسدية.

شوف تيفي 

توصلت شوف تيفي بصور لطفل صغير يبلغ من العمر حوالي سنتين يقطن بمدينة الراشيدية يعاني من عيب خُلقي في الشفاه العليا منذ ولادته، بالإضافة إلى أن والده الثلاثيني يهو الآخر يعاني من إعاقة جسدية. 

وأضاف مصدر قريب من العائلة أن حالتهم المادية مزرية  لأن الأم والأب يعانيان معا من جحيم البطالة ،  كما عبر نفس المصدر  عن حزنه للحالة المزرية للمستشفيات المتواجدة بإقليم الراشيدية، إذ أن العملية التي تتطلبها حالة الطفل لا يمكن إجراؤها بمستشفيات المنطقة. 

و طالب المصدر نفسه من المحسنين أن يمدوا يد العون لهاته العائلة وذلك من خلال الإتصال بوالدة الطفل على الرقم التالي: 06.78.77.99.24 

 

 

 

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