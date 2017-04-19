بالصور.. طفل ينحدر من الراشيدية يعاني من تشوه خلقي يستعطف المحسنين لإجراء عملية جراحية مستعجلة ﻿

شوف تيفي
توصلت شوف تيفي بصور لطفل صغير يبلغ من العمر حوالي سنتين يقطن بمدينة الراشيدية يعاني من عيب خُلقي في الشفاه العليا منذ ولادته، بالإضافة إلى أن والده الثلاثيني يهو الآخر يعاني من إعاقة جسدية.
وأضاف مصدر قريب من العائلة أن حالتهم المادية مزرية لأن الأم والأب يعانيان معا من جحيم البطالة ، كما عبر نفس المصدر عن حزنه للحالة المزرية للمستشفيات المتواجدة بإقليم الراشيدية، إذ أن العملية التي تتطلبها حالة الطفل لا يمكن إجراؤها بمستشفيات المنطقة.
و طالب المصدر نفسه من المحسنين أن يمدوا يد العون لهاته العائلة وذلك من خلال الإتصال بوالدة الطفل على الرقم التالي: 06.78.77.99.24
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.