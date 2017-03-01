تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم قرب دير سانت كاترين بسيناء المصرية ﻿

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم وقع مساء اليوم الثلاثاء على نقطة تفتيش أمنية قرب دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم وقع مساء اليوم الثلاثاء على نقطة تفتيش أمنية قرب دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في بيان على الإنترنت "الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين (في) جنوب سيناء نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية