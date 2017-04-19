عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة ﻿

تشن السلطات المختصة في محاربة الكلاب الضالة بفاس حملة شرسة،شملت ليلة يومه الثلاثاء-الأربعاء،مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة فاس لقتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص.

شوف تيفي:

تشن السلطات المختصة في محاربة الكلاب الضالة بفاس حملة شرسة،شملت ليلة يومه الثلاثاء-الأربعاء،مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة فاس لقتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص.

و انطلقت عملية محاربة الكلاب الضالة حسب ما عاينته "شوف تيفي" تحت إشراف لجنة مختصة في محاربة الكلاب الضالة بالإضافة إلى القناصة وشملت هذه العملية الأحياء وشوارع، بن سودة وزواغة و المرجة.



وقد أسفرت هذه الحملة عن قتل 21 كلب وستستمر إلي حين القضاء بشكل نهائي على الكلاب الضالةالمنتشرة بالأحياء المذكورة و التي تهدد الساكنة.

تجدر الإشارة أن السلطات قامت قبل انطلاق الحملة بإشعار الساكنة بعملية مطاردة الكلاب الضالة بالرصاص بعد الشكايات المتعددة لساكنة الأحياء المذكورة.