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عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة

بتاريــخ : 19 أبريل 2017 / 01:36 عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:الرصاص يلعلع بمدينة فاس و السبب الكلاب الضالة
تشن السلطات المختصة في محاربة الكلاب الضالة بفاس حملة شرسة،شملت ليلة يومه الثلاثاء-الأربعاء،مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة فاس لقتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص.

شوف تيفي:

تشن السلطات المختصة في محاربة الكلاب الضالة بفاس حملة شرسة،شملت ليلة يومه الثلاثاء-الأربعاء،مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة فاس لقتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص.

و انطلقت عملية محاربة الكلاب الضالة حسب ما عاينته "شوف تيفي" تحت إشراف لجنة مختصة في محاربة الكلاب الضالة بالإضافة إلى القناصة وشملت هذه العملية الأحياء وشوارع، بن سودة وزواغة و المرجة.

وقد أسفرت هذه الحملة عن قتل 21 كلب وستستمر إلي حين القضاء بشكل نهائي على الكلاب الضالةالمنتشرة بالأحياء المذكورة و التي تهدد الساكنة.
تجدر الإشارة أن السلطات قامت قبل انطلاق الحملة بإشعار الساكنة بعملية مطاردة الكلاب الضالة بالرصاص بعد الشكايات المتعددة لساكنة الأحياء المذكورة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلاب ضالة قرطاس ساكنة× شكايات

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