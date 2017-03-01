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بالفيديو...حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 23:54 بالفيديو...حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش | حوادث و حقوق
بالفيديو...حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش
حالة من الإستنفار شهدتها المدينة العتيقة بمراكش اليوم الثلاثاء ، بعد عثور المارة على حقيبتي سفر من الحجم الكبير موضوعتين بسوق الرحبة.

شوف تيفي

 

حالة من الإستنفار شهدتها المدينة العتيقة بمراكش اليوم الثلاثاء ، بعد عثور المارة على حقيبتي سفر من الحجم الكبير موضوعتين بسوق الرحبة.

وحسب الموقع الجهوي كش24 فإن صاحب الحقيبتين ينحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، قام بوضع هاتين الحقيبتين تحت طاولة بائع للسمك ولاذ بالفرار بعدها.

وأضاف ذات المصادر أن المشتبه فيه وبالرغم من المناداة عليه من قِبل بائع السمك إلا أن المعني بالأمر لم يكثرت للأمر وانصرف من عين المكان، ما أثار الخوف والهلع في نفوس المارة.

وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق في القضية، كما تم تفتيش الحقيبتين المشبوهتين بالإستعانة بالكلاب المدربة

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الحقيبتين المذكورتين كانت بهما ملابس خاصة بـ «الإفريقي » بالإضافة إلى أساور وخواتم.

وأضاف مصدرنا أن صاحب الحقيبتين وبعد مرور حوالي نصف ساعة عاد إلى سوق الرحبة حيث وجد العناصر الأمنية بانتظاره و بعد التحقيق معه تم إخلاء سبيله بعد ذلك.

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق حقيبتان مشبوهتان تستنفران أمن مراكش شوف تيفي

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