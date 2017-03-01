قتلى في إطلاق النار بكاليفورنيا والفاعل نطق الله أكبر حسب سي إن إن ﻿

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وإُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر هجوم مسلح تعرضوا له من قِبل رجل يدعى كوري علي محمد بمدينة فرسنوا التابعة لولاية كاليفورنيا.

شوف تيفي

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وإُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر هجوم مسلح تعرضوا له من قِبل رجل يدعى كوري علي محمد بمدينة فرسنوا التابعة لولاية كاليفورنيا.

وأضافت ذات المصادر أن الجاني قام بإطلاق ستة عشرة رصاصة حوالي الساعة العاشرة صباحا في أربع أماكن مختلفة في وسط المدينة.

وحسب موقع سي إن إن فإن مرتكب هذا العمل الإرهابي وقبل القيام بفعلته صاح « الله أكبر » عند استسلامه للشرطة، بالإضافة إلى إعلانه عن كراهيته للبيض.

وأشارت نفس المصادر أن الشرطة الأمريكية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وباشرت التحقيق معه لمعرفة الدوافع وراء ارتكابه الجريمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.