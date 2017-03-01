المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية ﻿

كشفت يومية الأحداث المغربية نقلا عن موقع القوات المسلحة الملكية، أن المغرب أبدى رغبته واهتمامه بسلاح الغواصات لإستكمال سلاحه البحري وذلك بعد اقتنائه فرقاطات وسفنا حربية متطورة خصوصا رغبته في

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كشفت يومية الأحداث المغربية نقلا عن موقع القوات المسلحة الملكية، أن المغرب أبدى رغبته واهتمامه بسلاح الغواصات لإستكمال سلاحه البحري وذلك بعد اقتنائه فرقاطات وسفنا حربية متطورة خصوصا رغبته في اقتناء غواصات يونانية.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الأسبوع المنصرم قام مسؤولون عسكريون مغاربة ويتعلق الأمر بكل من قائدي فرقطات طارق بن زياد والسلطان مولاي اسماعيل والكوموندو محمد بريطل وخالد جاوي « قاموا » بجولة لتفقد غواصة تابعة للبحرية اليونانية.

هذا وخلال هذه الزيارة، فقد تم مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في إطار استئناف عملية اقتناء غواصات للخدمة في البحرية الملكية المغربية.