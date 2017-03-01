 المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية | مجتمع

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء | مجتمع

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبارالمفبركة عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة | مجتمع

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبار''المفبركة'' عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي

عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة | ثقافة و فنون

عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة

بوليس فاس يوقف كوبل سكران داخل سيارة بمكان مظلم وهاشنو لقاو عندهم فباكية ديال الكارو‎ | حوادث و حقوق

بوليس فاس يوقف ''كوبل سكران'' داخل سيارة بمكان مظلم وهاشنو لقاو عندهم فباكية ديال الكارو‎

العثور بحوزة الشخصين المعتقلين بمرسيليا على متفجرات وأسلحة وراية لتنظيم الدولة الاسلامية | دولي

العثور بحوزة الشخصين المعتقلين بمرسيليا على متفجرات وأسلحة وراية لتنظيم الدولة الاسلامية

عاجل: هجوم إرهابي يهز كنيسة بسيناء وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل: هجوم إرهابي يهز كنيسة بسيناء وهذا عدد القتلى

الطريق تقتل من جديد.. حادثة سير مميتة ضواحي المحمدية (تفاصيل صادمة ) | حوادث و حقوق

الطريق تقتل من جديد.. حادثة سير مميتة ضواحي المحمدية (تفاصيل صادمة )

Mr le constateur و ولد لفشوش يخلّفان موجة من السخرية في الفيسبوك... | مجتمع

Mr le constateur و ''ولد لفشوش'' يخلّفان موجة من السخرية في الفيسبوك...

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 23:02 المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية | مجتمع
المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية
كشفت يومية الأحداث المغربية نقلا عن موقع القوات المسلحة الملكية، أن المغرب أبدى رغبته واهتمامه بسلاح الغواصات لإستكمال سلاحه البحري وذلك بعد اقتنائه فرقاطات وسفنا حربية متطورة خصوصا رغبته في

شوف تيفي

 

كشفت يومية الأحداث المغربية نقلا عن موقع القوات المسلحة الملكية، أن المغرب أبدى رغبته واهتمامه بسلاح الغواصات لإستكمال سلاحه البحري وذلك بعد اقتنائه فرقاطات وسفنا حربية متطورة خصوصا رغبته في اقتناء غواصات يونانية.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الأسبوع المنصرم قام مسؤولون عسكريون مغاربة ويتعلق الأمر بكل من قائدي فرقطات طارق بن زياد والسلطان مولاي اسماعيل والكوموندو محمد بريطل وخالد جاوي « قاموا » بجولة لتفقد غواصة تابعة للبحرية اليونانية.

هذا وخلال هذه الزيارة، فقد تم مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في إطار استئناف عملية اقتناء غواصات للخدمة في البحرية الملكية المغربية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بوليتيك شوف تيفي غواصات يونانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء | مجتمع

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبارالمفبركة عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة | مجتمع

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبار''المفبركة'' عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة

Mr le constateur و ولد لفشوش يخلّفان موجة من السخرية في الفيسبوك... | مجتمع

Mr le constateur و ''ولد لفشوش'' يخلّفان موجة من السخرية في الفيسبوك...

ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح | مجتمع

ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | الحلقة 7 .. يوميات لالة لعروسة | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

فيديو | الحلقة 7 .. يوميات لالة لعروسة

من مراكش.. هذا ما وقع في ساحة جامع لفنا بعد العثور على حقيبتين لمهاجر من جنوب الصحراء | خارج البلاطو

من مراكش.. هذا ما وقع في ساحة جامع لفنا بعد العثور على حقيبتين لمهاجر من جنوب الصحراء

أخنوش:النسخة 12 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في انتظار مليون زائر | مال و أعمال

أخنوش:النسخة 12 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في انتظار مليون زائر

ألفا كوندي : عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي ستعزز بشكل أكبر التعاون بين البلدان الافريقية والفلاحة تشكل مستقبل إفريقيا | مال و أعمال

ألفا كوندي : عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي ستعزز بشكل أكبر التعاون بين البلدان الافريقية والفلاحة تشكل مستقبل إفريقيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية | مجتمع
منذ 9 دقائق

المغرب يرغب في اقتناء غواصة يونانية

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء | مجتمع

قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبارالمفبركة عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة | مجتمع

مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبار''المفبركة'' عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي

عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة | ثقافة و فنون

عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.