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قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 23:00 قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء | مجتمع
قريبا في المغرب.. طاكسيات خاصة بالنساء
أصدرت شركة أوبر بالمغرب خدمة طاكسي 100بالمائة للنساء معتمدة في ذلك على الهاتف المحمول بوصفه في مقدمة الوسائل الدعائية الرقمية برسالة نصية تتضمن ضمانات على رأسها « لن يسرق هاتفكم المحمول بعد اليوم ».

شوف تيفي

 

أصدرت شركة أوبر بالمغرب خدمة طاكسي 100بالمائة للنساء معتمدة في ذلك على الهاتف المحمول بوصفه في مقدمة الوسائل الدعائية الرقمية برسالة نصية تتضمن ضمانات على رأسها « لن يسرق هاتفكم المحمول بعد اليوم ».

وحسب يومية أخبار اليوم التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الخدمة المذكورة تستهدف فقط النساء بحيث أصبحن لهن الحق في الإستفادة من خدمة طاكسيات « أوبر ».

وأضافت الشركة أن هذه الخدمة الجديدة تتوفر على الأمن والخدمة المميزة كما أنها ستؤدي إلى رد فعل من طرف أصحاب الطاكسيات الكلاسيكية الذين يخوضون منذ شهور احتجاجات ضد نشاط أوبر في المغرب.

 

 

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المغرب طاكسيات النساء --

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