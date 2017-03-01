مندوبية السجون تصدر بيانا ناريا وتهاجم أصحاب الأخبار''المفبركة'' عن أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بخريبكة ﻿

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية بخصوص أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بمدينة خريبكة لا أساس لها من الصحة بل هي مجرد افتراءات مجانية تسعى

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أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية بخصوص أسباب وفاة سجين بالسجن المحلي بمدينة خريبكة لا أساس لها من الصحة بل هي مجرد افتراءات مجانية تسعى إلى تضليل الرأي العام.

وأوضح بلاغ للمندوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السجين المذكور لم يكن مصابا بأي مرض مزمن، ولم تكن تبدو عليه أية أعراض خاصة بهذا النوع من الأمراض، مسجلا أن السجين بعد أن أخذ في التقيؤ والإغماء تم عرضه على طبيبة المؤسسة التي وصفت له دواء كان يتناوله بانتظام.

واعتبرت المندوبية أن التنظيمات المزعومة التي تروج مزاعم وافتراءات مجانية بهذا الخصوص تسعى إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بأنها تدافع عن حقوق هذه الفئة من المواطنين، في حين أنها تحاول أن تحجب عنه بذلك أجندتها غير المعلنة.



جدير بالذكر، أنه وحسب وسائل الإعلام فإن أسرة السجين وحقوقيون بخريبكة قالوا إن التشريح أكد وفاته لعدم علاجه من “المينانجيت” وليس بسكتة قلبية