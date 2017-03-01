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عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 22:18 عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة | ثقافة و فنون
عاجل:سعد المجرد فرحان في قلب باريس بعد قرار النيابة العامة + صورة جديدة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الثلاثاء، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تم التقاطها له رفقة مهاجر مغربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي "

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الثلاثاء، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تم التقاطها له رفقة مهاجر مغربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر المجرد في الصورة سعيدا بقرار النيابة العامة، خاصة أن هذا القرار سيفتح له المجال أكثر للدفاع عن نفسه للتأكيد على براءته من التهم الموجهة إليه من طرف الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وتفاعل عشاق المعلم بشكل كبير مع الصورة، حيث أكد العديد منهم أن السجن تسبب قليلا في تغيير شكله الخارجي نتيجة فقدانه للوزن، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن أملهم في عودة الفنان إلى وطنه وجمهور ه وذلك لن يتأتى حسب تعبيرهم إلا بحصوله على البراءة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بباريس، أيدت صباح اليوم الثلاثاء قرار قاضي الحريات الخاص بمنح المجرد السراح المؤقت المشروط.

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد النيابة العامة

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