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بوليس فاس يوقف ''كوبل سكران'' داخل سيارة بمكان مظلم وهاشنو لقاو عندهم فباكية ديال الكارو‎

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 21:58 بوليس فاس يوقف كوبل سكران داخل سيارة بمكان مظلم وهاشنو لقاو عندهم فباكية ديال الكارو‎ | حوادث و حقوق
بوليس فاس يوقف ''كوبل سكران'' داخل سيارة بمكان مظلم وهاشنو لقاو عندهم فباكية ديال الكارو‎
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل منمساء يومه الثلاثاء، أن عناصر الشرطة التابعة لمنطقة بنسودة بفاس، تمكنت من إيقاف شخص كان رفقة فتاة على متن سيارة بمكان مظلم بعدما اشتبه في أمرهما عند إخضاعهما للجس الوقائي

شوف تيفي

 

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل منمساء يومه الثلاثاء، أن عناصر الشرطة التابعة لمنطقة بنسودة بفاس، تمكنت من إيقاف شخص كان رفقة فتاة على متن سيارة بمكان مظلم بعدما اشتبه في أمرهما عند إخضاعهما للجس الوقائي حيث تبين أنهما في حالة سكر طافح.

وأضاف مصدرنا أنه عقب التفتيش الدقيق لسيارة « الكوبل » تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة تزن 3 غرامات مخبأة بداخل علبة سجائر وكذا 3 قطع من مخدر الشيرا.

هذا وبعد التحقيقات تبين على أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية حيث سبق وأن تُوبع بتهم الضرب والجرح وترويج المخدرات الصلبة.

هذا وفور إلقاء القبض عليهما، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة على أن يتم تقديمهما أمام القضاء ليقول كلمته.

 

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق شرطة فاس سيارة مخدرات شوف تيفي

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