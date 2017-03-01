العثور بحوزة الشخصين المعتقلين بمرسيليا على متفجرات وأسلحة وراية لتنظيم الدولة الاسلامية ﻿

أعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس مساء اليوم الثلاثاء أن الشخصين اللذين اعتقلا في مرسيليا عثر بحوزتهما على ثلاثة كيلوغرامات من المتفجرات وأسلحة وراية لتنظيم الدولة الإسلامية.

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أعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس مساء اليوم الثلاثاء أن الشخصين اللذين اعتقلا في مرسيليا عثر بحوزتهما على ثلاثة كيلوغرامات من المتفجرات وأسلحة وراية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المدعي العام خلال مؤتمر صحافي ، أن المشتبه فيهما فرنسيان وهما كليمان ب. (22 عاما) ومحي الدين م. (29 عاما)، ووصفهما بانهما "شخصان يتميزان بالحذر الشديد والتصميم الكبير"، وبانهما كانا يعدان للقيام ب"عمل عنف وشيك على الأراضي الفرنسية من دون أن نتمكن من تحديد اليوم والهدف او الأهداف بشكل واضح".

وكان المسؤولون الأمنيون لدى العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية أبلغوا الأسبوع الماضي بضرورة الحذر ازاء هذين الشخصين اللذين وزعت صورهما.

وضبط عناصر الشرطة في الشقة التي كان يقيم فيها الرجلان بمرسيليا خلال هذه العملية التي تأتي قبل خمسة ايام من الانتخابات الرئاسية ، ثلاثة كيلوغرامات من المتفجرات المصنعة يدويا، وقنبلة مصنعة يدويا، والعديد من الاسلحة النارية بينها رشاش وصناديق ذخيرة وراية لتنظيم الدولة الاسلامية، حسب ما نقل مولانس.

وشهدت فرنسا منذ العام 2015 سلسلة من الاعتداءات الجهادية اوقعت 238 قتيلا، كما تم احباط نحو عشرين محاولة اعتداء منذ مطلع 2016، حسب الحكومة.