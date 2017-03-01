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عاجل: هجوم إرهابي يهز كنيسة بسيناء وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 21:27 عاجل: هجوم إرهابي يهز كنيسة بسيناء وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل: هجوم إرهابي يهز كنيسة بسيناء وهذا عدد القتلى
اهتزت كنيسة دير سان كاترين في سناء بمصر قبل قليل على وقع هجوم ناري، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة وذلك بالقرب من الحاجز الأمني المكلف بحماية دير سانت كاترين في سينا.

شوف تيفي

اهتزت كنيسة دير سان كاترين في سناء بمصر قبل قليل على وقع هجوم ناري، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة وذلك بالقرب من الحاجز الأمني المكلف بحماية دير سانت كاترين في سينا.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية في مصر، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية الإرهابية، المتورطة في تنفيذ الهجومين على كنيستي مدينتي طنطا والإسكندرية.

 

 

 

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هذا وتُعتبر كنيسة دير سان كاترين مزارا سياحيا كبيرا بسيناء حيث تشهد توافد العديد من السياح يوميا.

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