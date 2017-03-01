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الطريق تقتل من جديد.. حادثة سير مميتة ضواحي المحمدية (تفاصيل صادمة )

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 20:57 الطريق تقتل من جديد.. حادثة سير مميتة ضواحي المحمدية (تفاصيل صادمة ) | حوادث و حقوق
الطريق تقتل من جديد.. حادثة سير مميتة ضواحي المحمدية (تفاصيل صادمة )
شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي المحمدية و بوزنيقة هذا المساء حادثة سير مميتة بعدما إنقلبت سيارة خفيفة تقل 3 أشخاص مخلفة وفاة شابة في حين نقل شابان آخران على وجه السرعة الى مستعجلات مولاي عبدالله


شوق تيفي: الفطواكي عبدالقادر


شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي المحمدية و بوزنيقة هذا المساء حادثة سير مميتة بعدما إنقلبت سيارة خفيفة تقل 3 أشخاص مخلفة وفاة شابة في حين نقل شابان آخران على وجه السرعة الى مستعجلات مولاي عبدالله بالمحمدية .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في حدوث هذه المأساة عندما فقد الشاب الذي كان يسوق السيارة التحكم في مقود سيارته على مستوى شاطئ "الداهومي", لتتهاوى قبل أن تنقلب عدة مرات مزهقة بذلك روح الشابة التي كانت تجلس في الخلف.

و أضافت المصادر ذاتها أن رجال الدرك التابعين لمركز "بوزنيقة" انتقلت الى عين المكان من أجل تحرير معاينة و محضر فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات , فيما لازال الشابان واحد منهما اصابته خطيرة في انتظار أن يستقبلهما قسم مستعجلات مستشفى "مولاي عبدالله" .


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رجال الدرك شوف تيفي السرعة المفرطة بوزنيقة مستعجلات مولاي عبدالله

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