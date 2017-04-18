Mr le constateur و ''ولد لفشوش'' يخلّفان موجة من السخرية في الفيسبوك... ﻿

أثار ملف حادثة ''ولد الفشوش'' التي وقعت أمس الاثنين بالرباط , موجة واسعة من السخرية في صفوف رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' , حيث تقاطرت التعاليق و التدوينات الفايسبوكية و التي انتقدت الفعل الغير المبرر



شوف تيفي:



أثار ملف حادثة ''ولد الفشوش'' التي وقعت أمس الاثنين بالرباط , موجة واسعة من السخرية في صفوف رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' , حيث تقاطرت التعاليق و التدوينات الفايسبوكية و التي انتقدت الفعل الغير المبرر و اللاقانوني لابن ميلياردير شهير بطريقة هزلية و طريفة .

و انصبت جل التعاليق التي حملت نفس العنوان '' Mr le constateur '' في اشارة للصراخ والفوضى الذي خلفها الشاب الثمل , الذي اعتبر نفسه فوق القانون بل وتحدى الأمر بتدخن سجارته في سيارة الاسعاف و هو في طريقه الى المستشفى.

بالمقابل سجل بعض الفايسبوكيين تعاطفا كبيرا مع ''الشرطي المعاين'' الذي عاين الحادث حيث اعتبرته بعض التعاليق راح ضحية ''ولد الفشوش'' وهو الأمر الذي عارضه البعض بحيث اعتبروه أيضا مسؤولا إن تبث تقصيره في تطبيق القانون .



و كان شريط فيديو حادث ''ولد الفشوش'' قد خلف موجة من الاستياء مساء أمس الاثنين بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصرفات و التجاوزات اللاقانونية التي أقدم عليها مقرب من عائلة اسياسي ''مرفح'', و التي أفضت الى حدوث عدد من حوادث السير بالرباط .





