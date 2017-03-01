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مثـــــــــــير: إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي في مستودع لشركة كوكا كولا

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 20:26 مثـــــــــــير: إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي في مستودع لشركة كوكا كولا | حوادث و حقوق
مثـــــــــــير: إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي في مستودع لشركة كوكا كولا
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالناظور شخصين متورطين في عملية سرقة موصوفة لمبلغ مالي قيمته 131 ألف و900 درهم من مستودع لشركة (كوكا كولا) بالدريوش.

شوف تيفي:و م ع

 

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالناظور شخصين متورطين في عملية سرقة موصوفة لمبلغ مالي قيمته 131 ألف و900 درهم من مستودع لشركة (كوكا كولا) بالدريوش.

وذكر بلاغ للدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، أن "عناصره بالناظور سجلت، يوم 16 أبريل 2017، عملية سرقة موصوفة لمبلغ مالي قدره 131 ألف و900 درهم من مستودع لشركة (كوكا كولا) وسط الدريوش"، مضيفا أن "الأبحاث المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيهما واسترجاع مجموع المبلغ المنهوب".

وقد تم، حسب المصدر نفسه، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تقديم المشتبه فيهما إلى العدالة وإرجاع المبلغ المنهوب إلى مسير الشركة، مذكرا بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها.

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