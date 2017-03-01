 ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح ﻿
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ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 20:07 ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح | مجتمع
ولد الفشوش مازال عند البوليس و قد يخضع للحراسة النظرية لتعميق البحث في حادثة السير الذي تسبب فيها بعد سكره الطافح
علمت ''شوف تيفي''، أن العناصر الأمنية لازالت تستمع لحمزة الدرهم ابن الملياردير الشهير ، إلى حدود الساعة، في ما بات يُعرف بقضية '' ولد الفشوش''، الذي تسبب في حادثة سير على مستوى إحدى شوارع مدينة الرباط

 

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي''، أن العناصر الأمنية لازالت تستمع لحمزة الدرهم ابن الملياردير الشهير ، إلى حدود الساعة، في ما بات يُعرف بقضية '' ولد الفشوش''، الذي تسبب في حادثة سير على مستوى إحدى شوارع مدينة الرباط بسيارته الفارهة وهو في حالة سكر طافح.

كما أفادت مصادر ''شوف تيفي''، أن ابن الدرهم قد يخضع لتدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو في حالة غير طبيعية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد اتخذت، يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة الذي باشر إجراءات معاينة الحادث المذكور، التي وقعت ليلة الأحد/الاثنين بأحد شوارع مدينة الرباط،، التي كان بطلها حمزة الدرهم، في انتظار انتهاء البحث القضائي في النازلة، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات وإخلالات مهنية في حقه خلال مزاولته للمهام المسندة إليه.

وأكدت المديرية في بلاغ لها ، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة، التي تسبب فيها سائق سيارة كان قد اصطدم بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن البحث القضائي المنجز في هذه النازلة سيشمل جميع أطراف الحادثة، وكذا عناصر الأمن التي باشرت إجراءات المعاينة وتدبير حركة السير بمكان الحادثة، كما سيتم تحميل واستغلال جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير المذكورة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفيراري الفشوش حمزة الدرهم الشرطة القضائية le constateur

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أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

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