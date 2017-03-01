 سكــــــــــــــــوب.. بورتري خاص عن ولد لفشوش اللي حَيح بالفيراري و الشامبانيا فشوارع الرباط وهذه علاقته بوزيرة في حكومة العثماني ﻿
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سكــــــــــــــــوب.. بورتري خاص عن ولد لفشوش اللي حَيح بالفيراري و الشامبانيا فشوارع الرباط وهذه علاقته بوزيرة في حكومة العثماني

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 19:51 سكــــــــــــــــوب.. بورتري خاص عن ولد لفشوش اللي حَيح بالفيراري و الشامبانيا فشوارع الرباط وهذه علاقته بوزيرة في حكومة العثماني | مجتمع
سكــــــــــــــــوب.. بورتري خاص عن ولد لفشوش اللي حَيح بالفيراري و الشامبانيا فشوارع الرباط وهذه علاقته بوزيرة في حكومة العثماني
في جديد الفيديو الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الإثنين-الثلاثاء، حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات خاصة بالشاب الذي ظهر في الشريط و هو يتباهى بسيارته في حالة سكر طافح


شوف تيفي:م غطاس

في جديد الفيديو الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الإثنين-الثلاثاء، حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات خاصة بالشاب الذي ظهر في الشريط و هو يتباهى بسيارته في حالة سكر طافح بــ''الشامبانيا''.

الشاب الذي أصبح اليوم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،يدعى حمزة الدرهم و ينتمي لعائلة سياسية معروفة بإحدى مدن الصحراء المغربية .

و كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، اليوم الثلاثاء، أن حمزة هو ابن الملياردير الراحل محمد الدرهم الذي توفي جراء معاناته مع مرض السرطان (أخ البرلماني الشهير بالصحراء المغربية حسن الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعروف بتواضعه وأخلاقه المتميزة وشعبيته الكبيرة ) و هو في نفس الوقت ابن عم رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية( المعروفة بكفاءتها وأخلاقها وجرأتها السياسية) .

و كشفت مصادرنا الخاصة، أن حمزة هو أصغر أبناء المرحوم محمد الدرهم من زوجته الأولى ،يقيم في فرنسا و يتابع دراسته بمدينة ''كـان''.

وارتكب حمزة الذي كان حسب الفيديو المسرب في حالة غير طبيعية ،(ارتكب) هذه الحماقة يوم أمس الإثنين بالرباط بعدما حل بالمغرب في عطلة لزيارة عائلته التي تفاجأ بعض أفرادُها بهذا الشريط خصوصا و أن الشاب حمزة معروف بهدوئه وخصاله الحميدة حسب مصادر مقربة من العائلة .

ومعروف عن حمزة الدرهم أن أصدقاءه من أبناء أكبر المليارديرات و المشاهير و رجالات السياسة بالمغرب.

وقد تم ليلة الإثنين-الثلاثاء، تسريب فيديو يعود لحمزة الدرهم وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح و يتباهى بقنينة الشامبانيا .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فرنسا الشامبانيا فيراري عائلة سياسية

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أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

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