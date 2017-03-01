عاجل وبالفيديو..شوفو شنو واقع بالقرب من جوطية درب غلف بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
يعرف الشارع المقابل لـ "جوطية درب غلف" بالبيضاء في هذه اللحظات، حالة من الفوضى بطلها شاب في حالة هيجان يقوم برمي الحجارة على المواطنين من أعلى سطح إقامة سكنية.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان تنتظر نزول المعني بالأمر حتى يتم إيقافه للتحقيق معه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأسباب التي دفعت بهذا الشاب إلى رشق المواطنين بالحجارة تبقى لحد الساعة مجهولة وغير معلومة.
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