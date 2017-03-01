عاجل: تطورات جديدة و حصرية في حادثة ولد لفشوش بعد توقيف Le constateur ﻿

في جديد قضية ولد لفشوش الذي ينتمي لعائلة برلماني معروف بالصحراء المغربية، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع، اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا مع مفتش الشرطة الذي

شوف تيفي:

في جديد قضية ولد لفشوش الذي ينتمي لعائلة برلماني معروف بالصحراء المغربية، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع، اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا مع مفتش الشرطة الذي ظهر في الفيديو حول الإجراءات التي اتخذها إن كانت سليمة أم شابتها تجاوزات وإخلالات مهنية لحظة إجرائه للمعاينة.

و قالت مصادرنا، إن البحث القضائي سيقف عند الإجراءات القانونية الواجب اتخادها في هذه النازلة من جانب ''المُعاين'' خلال مزاولته للمهام المسندة إليه و كذا للوصول إلى هوية السائق الحقيقي لسيارة ''الفيراري''لحظة وقوع الحادثة .

من جانبها أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سبق و نشرته ''شوف تيفي''، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة، التي تسبب فيها سائق سيارة كان قد اصطدم بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن البحث القضائي المنجز في هذه النازلة سيشمل جميع أطراف الحادثة، وكذا عناصر الأمن التي باشرت إجراءات المعاينة وتدبير حركة السير بمكان الحادثة، كما سيتم تحميل واستغلال جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير المذكورة.