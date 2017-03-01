حصري..السيناريو الكامل لواقعة ''ولد الفشوش'' ومديرية الحموشي تتوعد المتورطين ﻿

بدأت القصة ليلة الأحد/الاثنين الفائت، حين امتطى سيارته الفاخرة متجولا بشوارع العاصمة الرباط، قام أحد ما بتصويره وهو يعاقر الخمر داخل السيارة وداخل الحانة، وانتهى به الأمر مرتكبا حادثة سير خلفت

شوف تيفي

بدأت القصة ليلة الأحد/الاثنين الفائت، حين امتطى سيارته الفاخرة متجولا بشوارع العاصمة الرباط، قام أحد ما بتصويره وهو يعاقر الخمر داخل السيارة وداخل الحانة، وانتهى به الأمر مرتكبا حادثة سير خلفت ثلاثة ضحايا حسب ما علمت به ''شوف تيفي''. هكذا بدأت حكاية ابن المليادير محمد الدرهم الذي أصبح حديث الألسن في وقت وجيز جدا، بعد أن انتشر مقطع مصور له، انتشر كالنار في الهشيم، وهو يوثق لما سلف ذكره.

ورغم أن مقطع الفيديو يظهر شخصا واحدا وهو حمزة الدرهم ، إلا أن التحقيقات الجارية، تبحث عما قد يكون معه أثناء حادثة السير، والتي كان ''ابن الفشوش'' غير آبه بما يجري، لكونه في حالة غير طبيعية، وراح يردد بلا مبالاة '' Qu'est-ce tu constates Mr le constateur''، '' Le constateur est en train de faire son travail''.

وأكدت مصادر خاصة لقناة '' شوف تيفي''، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أسندت إلى الشرطة القضائية الخوص في تفاصيل الحادث أو ما بات يعرف بحادثة '' ابن الفشوش السكران''، وهو ما يعني أن البحث سيأخذ منحى التطبيق الصارم للقانون في حق كل من تبث تورطه في القضية.

كما ذكرت نفس المصادر، أن مصلحة حوادث السير بالعاصمة الإدارية الرباط، رفعت يدها عن الملف، بعد أن دخلت الشرطة القضائية على الخط، مما يؤشر عزم مديرية الحموشي على التطبيق السليم للقانون في هذه النازلة.

وأوردت ذات المصادر أن الإجراء الذي اتخذته المديرية في الوقت الحالي يبقى '' ظرفيا'' إلى حين الانتهاء من البحث القضائي، بحسب مصادرنا، التي أضافت أن المتابعة القانونية ستكون في حق كل من تبث '' تقاعسه أو تقصيره في تطبيق القانون''.