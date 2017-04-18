سنطرال دانون تكشف عن جديد رايبي جميلة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017 ﻿

كشفت شركة سنطرال دانون اليوم الثلاثاء عن جديد منتوجها ''رايبي جميلة''، وذلك بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017.

"شوف تيفي"

كشفت شركة سنطرال دانون اليوم الثلاثاء عن جديد منتوجها "رايبي جميلة"، وذلك بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2017.

وحسب بلاغ لشركة سنطرال دانون توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذا المنتوج الجديد من "رايبي جميلة" يتميز بالتعبئة والتغليف المبتكر وهو نتيجة لعميلة تعاون تمت مع المستهلكين، مشيرا إلى أن تقديمه تم بحضور عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والرئيس الغيني ألفا كوندي، رئيس الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة.

وأوضح البلاغ أن العلامة التجارية المميزة "رايبي جميلة" ربطت الكبير بالصغير، وهي معروفة بطعمها الفريد من نوعه، والمصنوع من الحليب الجيد وعصير الرمان، مشيرا إلى أن تاريخ هذه العلامة امتد لأكثر من 50 سنة.

و أكدت الشركة أن المنتوج الجديد لـ "رايبي جميلة" وشكله من حيث التعبئة والتغليف الجديد، يعكس علاقتها مع الآلاف من المستهلكين المغاربة "الأطفال والشباب والأمهات".

وأشارت ذات الشركة أنها تقوم بتوزيع حوالي مليون كأس من منتوج "رايبي جميلة" الذي يتوفر على جميع معايير الجودة لضمان انتعاش ورضا المستهلكين.