انفراد: شوفو أشنو وقع لأرملة مرداس فْــسِجن عكاشة بعدما جابو ليها الطبيب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، متدمرة جدا و دخلت مند أواخر مارس الماضي في أزمة نفسية وسط زنزانتها الانفرادية بسجن عكاشة بالبيضاء.



شوف تيفي: م غ



علمت "شوف تيفي" أن أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، متدمرة جدا و دخلت مند أواخر مارس الماضي في أزمة نفسية وسط زنزانتها الانفرادية بسجن عكاشة بالبيضاء.



و كشفت مصادرنا القريبة من عائلة "وفاء" أن طبيب مصحة عكاشة يزورها يومين في كل أسبوع داخل زنزانتها الانفرادية بسبب الهيستيريا التي أصابتها و التي جاءت بعد عدم تحملها لوضعها الحالي.



و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" حسب ذات المصادر، فإن وفاء فقدت حوالي 20 كيلو من وزنها بعد دخولها في أزمة نفسية حادة و عدم قدرتها على تحمل وضعها الحالي داخل سجن عكاشة، مضيفة أن الزوجة الخائنة "كتاكل باش تعيش.." فقط مؤكدة أن وضعها الصحي في تراجع.



تجدر الإشارة إلى أن وفاء وعشيقها هشام مشتري تمت إحالتهما على سجن عكاشة بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح بدون ترخيص بالإضافة إلى الوسيطة "الشوافة" و ابن أخت هشام مشتري.





