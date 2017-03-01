الموظفون يطالبون العثماني بتحسين أوضاعهم ﻿

طالبت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتحسين أوضاع موظفي الإدارات العمومية فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.

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طالبت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتحسين أوضاع موظفي الإدارات العمومية فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.



ودعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةـ في اجتماع له أول أمس الأحد 16 أبريل الجاري، من حكومة العثماني، بـ '' العمل على صيانة مكتسبات القطاع الصحي، والمتعلقة بالخدمات الصحية والتدبير الديمقراطي للتعاضدية''، عبر الحرص على '' إرجاع الأمور إلى نصابها على اعتبار أن التعاضد مدخل لتحقيق الكرامة والعدالة والإجتماعية ومحاربة الفقر وتسهيل الولوج للخدمات الصحية خاصة بالمناطق البعيدة والنائية''.



من جهة أخرى، أكد عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بأن انخراط التعاضدية العامة في الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يؤكد بأن ''الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمكن أن يلعب دوره كاملا في ظل غياب أحد مكوناته، لأنه كالجسد الواحد يتكامل من أجل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة''، مشيرا إلى أن '' التجارب أثبتت بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر طريقا ثالثا من أجل النهوض بالدول في طريق النمو''.