عاجل: بعد توقيف Le constateur ..مديرية الحموشي تحقق حاليا مع الأطراف الذين ظهروا في فيديو ولد لفشوش ﻿

متابعة منا لموضوع ولد لفشوش الذي ظهر في شريط فيديو وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح ،علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني أسندت بحثها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة



شوف تيفي:م غطاس



متابعة منا لموضوع ولد لفشوش الذي ظهر في شريط فيديو وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح ،علمت "شوف تيفي" أن المديرية العامة للأمن الوطني أسندت بحثها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة .



وحسب مصادرنا، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت اليوم الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يشمل جميع أطراف الحادثة التي تسبب فيها سائق الفيراري حمزة الدرهم بعد اصطدامه بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع العاصمة الإدارية وعلمنا أنهم لازالوا يخضعون للاستنطاق .

و جاء ذلك حسب ذات المصادر، لمعرفة من كان يسوق السيارة الفاخرة في تلك اللحظة حتى يتم قطع الشك باليقين في هذه الحادثة ، وكذا عناصر الأمن الذين كانوا يتولون تدبير حركيّة السير لمعرفة حقيقة النازلة ، كما سيتم تحميل واستغلال جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير المذكورة.

و كانت المديرية العامة للأمن الوطني ، اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة باشر إجراءات معاينة حادثة سير بجروح، وقعت صباح أمس الاثنين، بأحد شوراع مدينة الرباط، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات وإخلالات.