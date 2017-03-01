برافو .. ''الحموشي'' يدخل على خط ''ولد الفشوش'' ويتخد قرارات صارمة للتطبيق السليم للقانون ﻿

متابعة منها لقضية الشريط التي يظهر '' الكسيدة الخيبة'' التي تسبب بها ''ولد افشوش'' أمس الاثنين بالرباط , حصلت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة على معلومات تفيد أن المديرية العامة لأمن الوطني و التي تتابع



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



متابعة منها لقضية الشريط التي يظهر '' الكسيدة الخيبة'' التي تسبب بها ''ولد افشوش'' أمس الاثنين بالرباط , حصلت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة على معلومات تفيد أن المديرية العامة لأمن الوطني و التي تتابع بحرص شديد ملف حادثة ''ح.د'' , أسندت لمصالح الشرطة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن مدينة الرباط بالبحث في هذه النازلة مما يعني رفع المصلحة المختصة بحوادث السير يدها عن هذا الملف وهو ما يؤشر على عزم مديرية الحموشي للتطبيق السليم للقانون في هذه النازلة .

و ذكرت مصادرنا الخاصة أن قضية ''ولد لفشوش'' وضعت على مكتب كبار المسؤولين الأمنين بالإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تعميق البحث مع جميع الأطراف بمن فيهم رجال الشرطة و معاين الحادث و الضحايا الثلاث الذين أصطدمت معهم سيارة ''ابن الميلياردير''.

و كان شريط فيديو انتشر كالنار في الهشيم مساء أمس يظهر شابا في حالة سكر متقدمة يسوق سيارة ''فيراري'' مستهزءا بالقانون قبل أن يتسبب في حادثة سير مع عدد من ضحاياه بالرباط أمس الاثنين .





