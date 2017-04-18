 بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: بعد توقيف Le constateur ..مديرية الحموشي تحقق حاليا مع الأطراف الذين ظهروا في فيديو ولد لفشوش | مجتمع

عاجل: بعد توقيف Le constateur ..مديرية الحموشي تحقق حاليا مع الأطراف الذين ظهروا في فيديو ولد لفشوش

برافو .. الحموشي يدخل على خط ولد الفشوش ويتخد قرارات صارمة للتطبيق السليم للقانون | مجتمع

برافو .. ''الحموشي'' يدخل على خط ''ولد الفشوش'' ويتخد قرارات صارمة للتطبيق السليم للقانون

بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل | ثقافة و فنون

بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل

عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف | مجتمع

عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف

بالصور..ألفا كوندي رئيس الاتحاد الافريقي يشرب رايبي جميلة في السيام | اقتصاد

بالصور..''ألفا كوندي'' رئيس الاتحاد الافريقي يشرب ''رايبي جميلة'' في '' السيام''

حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم | ثقافة و فنون

حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة

المطالبة بفتح تحقيق في حادث ولد الفشوش السكران | مجتمع

المطالبة بفتح تحقيق في حادث ''ولد الفشوش'' السكران

عاجل..حريق بشركة لوسيور كريسطال ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق بشركة لوسيور كريسطال ضواحي البيضاء

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق المصير بسيدي مومن | حوادث و حقوق

هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 17:24 بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل | ثقافة و فنون
بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل
نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على حسابها بالفايسبوك اليوم الثلاثاء تدوينة مثيرة، كتبت فيها ''الصمت مصدر للحصول على قوة كبيرة''.

 

"شوف تيفي"

 

نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على حسابها بالفايسبوك اليوم الثلاثاء تدوينة مثيرة، كتبت فيها "الصمت مصدر للحصول على قوة كبيرة".

وتفاعل المئات من النشطاء مع التدوينة ، حيث عبر مجموعة منهم عن دهشتهم من مضمونها، داعين مريم سعيد إلى الخروج والكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء زفافهما من المغربي كريم ظريف الذي أعلن على حسابه الخاص بالانستغرام أن سببا أخلاقيا كان وراء إنهاء علاقته بالإعلامية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر، كشفت لـ "شوف تيفي" إن السبب الحقيقي وراء انفصال كريم عن مريم يعود لعثور الأخير على حقيبة سوداء داخل شقتها تحتوي على مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى شروطها قبل عقد القران.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مريم سعيد الفايسبوك الإعلامية المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم | ثقافة و فنون

حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم

بالصور..هكذا تفاعل المجرد مع عشاقه داخل المحكمة العليا بباريس+تفاصيل جديدة بخصوص السراح المؤقت | ثقافة و فنون

بالصور..هكذا تفاعل المجرد مع عشاقه داخل المحكمة العليا بباريس+تفاصيل جديدة بخصوص السراح المؤقت

بعد إطلاق سراحه سعد.. المحامي الوحش يعطى تعليمات صارمة لسعد لمجرد وعائلته وها شنو قال ليهم | ثقافة و فنون

بعد إطلاق سراحه سعد.. المحامي ''الوحش'' يعطى تعليمات صارمة لسعد لمجرد وعائلته وها شنو قال ليهم

بالفيديو..بعد حصوله على السراح المؤقت:سعد المجرد يدخل الأستوديو بباريس مرة أخرى و يُسجل أغنية جديدة | ثقافة و فنون

بالفيديو..بعد حصوله على السراح المؤقت:سعد المجرد يدخل الأستوديو بباريس مرة أخرى و يُسجل أغنية جديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هكذا هاجمت شابة مارين لوبين أثناء إلقاءها خطابا ضمن الحملة الانتخابية | قنوات أخرى
منذ 52 ثانية

بالفيديو.. هكذا هاجمت شابة ''مارين لوبين'' أثناء إلقاءها خطابا ضمن الحملة الانتخابية

بالفيديو | شوفو البنات كيبوسو في سعد المجرد وسط المحكمة فرحانين ليه | قنوات أخرى

بالفيديو | شوفو البنات كيبوسو في سعد المجرد وسط المحكمة فرحانين ليه

من طرائف معرض الفلاحة..برلماني حابس الطريق فمكناس والمواطنين:الملك وكيحتارمنا | خارج البلاطو

من طرائف معرض الفلاحة..برلماني حابس الطريق فمكناس والمواطنين:الملك وكيحتارمنا

بالفيديو من مراكش.. أماندا ترقص على أغنية لِهبة المشاركة في برنامج أراب كوت تالنت | بــووز

بالفيديو من مراكش.. أماندا ترقص على أغنية لِهبة المشاركة في برنامج أراب كوت تالنت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: بعد توقيف Le constateur ..مديرية الحموشي تحقق حاليا مع الأطراف الذين ظهروا في فيديو ولد لفشوش | مجتمع
منذ 12 دقيقة

عاجل: بعد توقيف Le constateur ..مديرية الحموشي تحقق حاليا مع الأطراف الذين ظهروا في فيديو ولد لفشوش

برافو .. الحموشي يدخل على خط ولد الفشوش ويتخد قرارات صارمة للتطبيق السليم للقانون | مجتمع

برافو .. ''الحموشي'' يدخل على خط ''ولد الفشوش'' ويتخد قرارات صارمة للتطبيق السليم للقانون

بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل | ثقافة و فنون

بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل

عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف | مجتمع

عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف

﻿ ﻿
أمس 22:34 GMT

عاجل و بالصور.. ولد لفشوش دار اكسيدة بالفيراري و هو في حالة غير طبيعية و هاز ''الشومبانيا''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.