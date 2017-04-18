بالصورة..الإعلامية مريم سعيد تخرج بتدوينة مثيرة للجدل ﻿

نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على حسابها بالفايسبوك اليوم الثلاثاء تدوينة مثيرة، كتبت فيها ''الصمت مصدر للحصول على قوة كبيرة''.

"شوف تيفي"

نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد على حسابها بالفايسبوك اليوم الثلاثاء تدوينة مثيرة، كتبت فيها "الصمت مصدر للحصول على قوة كبيرة".

وتفاعل المئات من النشطاء مع التدوينة ، حيث عبر مجموعة منهم عن دهشتهم من مضمونها، داعين مريم سعيد إلى الخروج والكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء زفافهما من المغربي كريم ظريف الذي أعلن على حسابه الخاص بالانستغرام أن سببا أخلاقيا كان وراء إنهاء علاقته بالإعلامية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر، كشفت لـ "شوف تيفي" إن السبب الحقيقي وراء انفصال كريم عن مريم يعود لعثور الأخير على حقيبة سوداء داخل شقتها تحتوي على مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى شروطها قبل عقد القران.