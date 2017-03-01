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عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 17:03 عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف | مجتمع
عاجل ورسمــــيا :أول قرار يتخده الحموشي في فضيحة ولد لفشوش لي حيح بالفيراري و الشامبانيا ..توقيف
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة باشر إجراءات معاينة حادثة سير بجروح، وقعت صباح أمس الاثنين، بأحد شوراع مدينة الرباط، في انتظار

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة باشر إجراءات معاينة حادثة سير بجروح، وقعت صباح أمس الاثنين، بأحد شوراع مدينة الرباط، في انتظار انتهاء البحث القضائي في النازلة، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات وإخلالات مهنية في حقه خلال مزاولته للمهام المسندة إليه.

وأكدت المديرية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة، التي تسبب فيها سائق سيارة كان قد اصطدم بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن البحث القضائي المنجز في هذه النازلة سيشمل جميع أطراف الحادثة، وكذا عناصر الأمن التي باشرت إجراءات المعاينة وتدبير حركة السير بمكان الحادثة، كما سيتم تحميل واستغلال جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير المذكورة.


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