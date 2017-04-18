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بالصور..''ألفا كوندي'' رئيس الاتحاد الافريقي يشرب ''رايبي جميلة'' في '' السيام''

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 16:53 بالصور..ألفا كوندي رئيس الاتحاد الافريقي يشرب رايبي جميلة في السيام | اقتصاد
بالصور..''ألفا كوندي'' رئيس الاتحاد الافريقي يشرب ''رايبي جميلة'' في '' السيام''
ظهر الرئيس الغيني ورئيس الاتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، وهو يتسلم علبة '' رايبي جميلة '' من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض الدولي

شوف تيفي


ظهر الرئيس الغيني ورئيس الاتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، وهو يتسلم علبة '' رايبي جميلة '' من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض الدولي للفلاحة الذي يقام بمدينة مكناس، الذي انطلق يومه الثلاثاء 18 أبريل 2017.

وبدأ الضيف الكبير للمغرب، مبتهجا بتسلمه '' جميلة''، على هامش الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته 12 المنعقدة في الفترة الممتدة من 18 الى 23 أبريل الجاري، من عزيز أخنوش.

إلى ذلك، يحضر، في فعاليات '' السيام'' لهذه السنة، إلى جانب كوندي، وفد رفيع إفريقي رفيع المستوى، وذلك بعد أن قرر المغرب فتح علاقات جديدة مع محيطه الإفريقي، تكللت بالعودة إلى منظمة الإتحاد الإفريقي.

ويعرف المعرض الذي ينظم تحت شعار ''النشاط التجاري و الزراعي و سلاسل القيمة الفلاحية المستدامة'' ، يشهد مشاركة حوالي 1200 مشارك و مشاركة بينهم 910 مشاركا مغربيا يمثلون حوالي 66 بلدا، فيما بلغ عدد التعاونيات و الجمعيات المشاركة 372 بحوالي 2000 من الحيوانات .

الملتقى وحسب بلاغ ل توصلت '' شوف تيفي'' بنسخة منه سيشهد و على مدى 5 أيام تنظيم 30 ندوة حيث يراهن المنظمون للوصول الى رقم مليون زائر هذه السنة في دورة تكرم ''ايطاليا'' ثالث فاعل فلاحي في القارة الأوروبية و التي تجمعها بالمغرب علاقات تعاون كبيرة في المجال الفلاحي منذ ستينيات القرن الماضي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ألفا كوندي عزيز أخنوش السيام معرض الفلاحة مكناس الاتحاد الافريقي

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