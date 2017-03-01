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حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم | ثقافة و فنون

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حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 16:48 حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم | ثقافة و فنون
حصري: الفتاة الفرنسية لورا بريول تورطات بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت..والحديث عن وجود مؤامرة ضد المعلم
في آخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه بعد حصول

''شوف تيفي'':إ.طيون

 

في آخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم ''المعلم'' بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه بعد حصول الفنان المغربي على السراح المؤقت.

وأكد المصدر ذاته أن الفتاة الفرنسية، قررت بعد حصول المجرد على السراح المؤقت البحث عن تسوية لإنهاء القضية وذلك مخافة أن تصل هيئة الدفاع عن الفنان المغربي برئاسة الوحش موريتي إلى معطيات جديدة تورطها وتكشف تعاونها في مؤامرة مع أطراف آخرى لتدمير المسار الفني لـ ''المعلم''.

وأكد ذات المصدر أن تأييد النيابة العامة لقرار قاضي الحريات بمنح السراح المؤقت للمجرد اليوم الثلاثاء، شكل صدمة للفتاة بريول، ما جعل هذه الأخيرة تقرر البحث بسرعة عن حل مستعجل لإنهاء القضية مع المجرد وذلك من خلال الصلح والتنازل عن الشكاية.


الطريقة التي بدأت تتحرك بها الفتاة الفرنسية لإنهاء هذه القضية المثيرة والتي كلفت المجرد غاليا من حريته وسمعته بدأ يشتم منها رائحة المؤامرة التي سقطت فيها أكيد بمعيّة آخرين لإنهاء المسار الفني للمعلم ، بالتأكيد الأيام القادمة ستكون حافلة بالمفاجآت في هذه القضية التي ستسقط عدد من الرؤوس إن كانت فعلا مؤامرة .

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص الحياة الشخصية للفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تعمل كعارضة أزياء، بالإضافة إلى كشفها عن بعض تفاصيل آخرى تؤكد وجود مؤامرة من مجهولين كان ضحيتها ''المعلم''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفتاة الفرنسية لورا بريول سعد المجرد

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