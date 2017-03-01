 المطالبة بفتح تحقيق في حادث ''ولد الفشوش'' السكران ﻿
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المطالبة بفتح تحقيق في حادث ''ولد الفشوش'' السكران

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 16:25 المطالبة بفتح تحقيق في حادث ولد الفشوش السكران | مجتمع
المطالبة بفتح تحقيق في حادث ''ولد الفشوش'' السكران
أثار مقطع فيديو مصور يعود لنجل ملياردير مغربي، الكثير من الجدل منذ ليلة أمس الاثنين، والذي يظهر من خلاله عشريني من أسرة ثرية، وهو في حالة سكر طافح، وهو يمتطي سيارة فاخرة يعاقر الخمر من داخلها، قبل

شوف تيفي


أثار مقطع فيديو مصور يعود لنجل ملياردير مغربي، الكثير من الجدل منذ ليلة أمس الاثنين، والذي يظهر من خلاله عشريني من أسرة ثرية، وهو في حالة سكر طافح، وهو يمتطي سيارة فاخرة يعاقر الخمر من داخلها، قبل أن ينتهي به الأمر بحادثة سير.


ودخل حقوقيون بعد الانتشار الواسع للفيديو المذكور على الخط، حيث سارعوا إلى مطالبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق حول الفيديو الذي يظهر فيه شاب في حالة غير طبيعية ويقود سيارته وهو يشرب الكحول، مشيرة إلى أن الشاب كان يتباهى بمخالفة قانون السير ويسخر من رجال الأمن الذين كانوا يعاينون حادثة السير.


إلى ذلك، علمت "شوف تيفي" أن المعني بالأمر، يدعى حمزة الدرهم وينتمي لعائلة سياسية معروفة بإحدى مدن الصحراء المغربية.

وقالت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن حمزة ابن محمد الدرهم (أخ البرلماني الشهير حسن الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعروف بتواضعه وأخلاقه المتميزة وشعبيته الكبيرة ) يقيم في فرنسا بمدينة "كـان" و يتابع دراسته هناك.

وقد تم ليلة الإثنين-الثلاثاء، تسريب فيديو يعود لحمزة الدرهم وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح و يتباهى بقنينة الشامبانيا .




‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدرهم السكر ابتدائية طنجة الفيراري القضاء السكر العلني

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أمس 22:34 GMT

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