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عاجل..حريق بشركة لوسيور كريسطال ضواحي البيضاء

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 16:18 عاجل..حريق بشركة لوسيور كريسطال ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..حريق بشركة لوسيور كريسطال ضواحي البيضاء
اندلع حريق قبل قليل من يومه الثلاثاء داخل شركة لوسيور كريسطال المتواجدة بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

 

"شوف تيفي"

اندلع حريق قبل قليل من يومه الثلاثاء داخل شركة لوسيور كريسطال المتواجدة بمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، مرفوقة بثلاثة شاحنات تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران المندلعة بما يسمى بـ "الشوديرة".

وأضاف المصدر ذاته أن أسباب الحريق تبقى مجهولة إلى حدود الساعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن النيران خلفت بعض الخسائر المادية بالشركة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي الدرك الملكي الحريق عين حرودة

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