هذا ما قررته ابتدائية البيضاء في ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من مصادرها، أن الغرفة الزجرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قررت، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017، إدخال ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن، والذي عرف تشييده '' اختلالات'' بالجملة

شوف تيفي



علمت '' شوف تيفي'' من مصادرها، أن الغرفة الزجرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قررت، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2017، إدخال ملف سوق ''المصير'' بسيدي مومن، والذي عرف تشييده '' اختلالات'' بالجملة، لتدخل بعد ذلك الفرقة الوطنية والقضاء على خط هذا السوق النموذجي الذي شيد بشراكة بين جمعية المصير والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.



وعرفت جلسة اليوم، بحسب مصدر حضر الجلسة، إدخال الملف إلى مرحلة التأمل، على أساس أن يتم النطق بالحكم النهائي في الملف يوم 2 من شهر ماي القادم. وشهدت أطوار المحاكمة رفض قاضي الجلسة للوثائق التي تقدمت بها هيئة دفاع رئيس الجمعية موضع المتابعة، منها تصميم البناء، بعد استفساره عن غياب التواريخ وتوقيعات باقي المتدخلين، فيما طالبت نفس الهيئة بعدم متابعة رئيس الجمعية المذكورة بصفته الشخصية بل بصفته الجمعوية، وإسقاط الدعوى العمومية بدعوى ''تقادم الملف''.



ومما زاد من متاعب رئيس جمعية المصير بوشعيب لمهامكة، هو دخول عمالة البرنوصي على خط الملف، حيث وضعت شكاية تتضمن اتهامات للجمعية بارتكاب '' خروقات في التعمير''، أثناء بنائها للسوق النموذجي بسيدي مومن، حيث تقول العمالة في شكايتها إن السوق بني '' دون التوفر على الوثائق القانونية الضرورية''.