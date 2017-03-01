عاجل.. شاب يهدد بالانتحار خلال محاولة رجال الشرطة اعتقاله بوجدة ﻿

شهد شارع رأس عصفور بمدينة وجدة اليوم الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها شاب في عقدها الثاني هدد رجال الأمن بالانتحار إذا ما تم اعتقاله.

"شوف تيفي"

شهد شارع رأس عصفور بمدينة وجدة اليوم الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها شاب في عقدها الثاني هدد رجال الأمن بالانتحار إذا ما تم اعتقاله.

وحسب مصادر محلية وجدية فإن المصالح الأمنية، حاولت إيقاف هذا الشاب المشتبه في تورطه بالاعتداء على المارة، إلا أن هذا الأخير، صعد إلى سطح منزله وهدد بالانتحار.

واضافت المصادر ذاتها أن المذكور ألقى قنينة غاز على رجال الشرطة الذين سارعوا إلى اقتحام المنزل واعتقاله، ليتم اقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه.