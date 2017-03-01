سكـوب.. ولد لفشوش لي مْحيح و سكران فالفيراري من عائلة سياسية شهيرة في الصحراء المغربية...وهاشكون هي ﻿

شوف تيفي:م غ
في جديد الفيديو الذي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة الإثنين-الثلاثاء، علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي ظهر في الفيديو يتباهى بسيارته وهو في حالة سكر طافح، يدعى حمزة الدرهم و ينتمي لعائلة سياسية معروفة بإحدى مدن الصحراء المغربية.
و قالت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن حمزة ابن محمد الدرهم (أخ البرلماني الشهير حسن الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعروف بتواضعه وأخلاقه المتميزة وشعبيته الكبيرة ) يقيم في فرنسا بمدينة "كـان" و يتابع دراسته هناك.
وقد تم ليلة الإثنين-الثلاثاء، تسريب فيديو يعود لحمزة الدرهم وهو يسوق سيارته الفيراري في حالة سكر طافح و يتباهى بقنينة الشامبانيا .
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