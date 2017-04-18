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التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة

بتاريــخ : 18 أبريل 2017 / 15:19 التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة | بوليتيك
التليدي يرد على العثماني: رئيس الحكومة لم يخبرنا بدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة
عبر القيادي في العدالة والتنمية وعضو لجنة الاستوزار ''بلال التليدي'' , عن نفيه لما قاله سعد الدين العثماني عن حرص الأخير إطلاع لجنة الاستوزار على كل التفاصيل الذي رافقت المشاورات الحكومية، بما في ذلك

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر القيادي في العدالة والتنمية وعضو لجنة الاستوزار "بلال التليدي" , عن نفيه لما قاله سعد الدين العثماني عن حرص الأخير إطلاع لجنة الاستوزار على كل التفاصيل الذي رافقت المشاورات الحكومية، بما في ذلك موضوع دخول حزب الاتحاد الاشتراكي اليها.

و أشار "التليدي" في تدوينة له عبر حسابه على الفايسبوك أن " سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حاول في لقائه بالفريق البرلماني للحزب، في سياق الاحتجاج لأسلوبه في التفاوض وتأكيد "الانتصار" و"الإنجاز" الذي حققه بإخراج الحكومة بتلك الشاكلة، أن يقحم لجنة الاستوزار في الموضوع، فذكر في كلمته الحجاجية أن لجنة الاستوزار كانت على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها وضعت في الصورة ولم تبد أي موقف معارض، وحاول أن يجعل من ذلك حجة على تزكيتها للمسار التفاوضي الذي باشره.

والحقيقة، للتاريخ، وليس لأي غرض آخر، أن كلام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لم يكن دقيقا، بل جانب الصواب بالمرة. فبصفتي عضوا في هذه اللجنة، أؤكد أن الدكتور سعد الدين العثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل".

مردفا في ذات التدوينة "في بداية اللقاء ترك الكلمة للأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفضل عدم الكلام بحجة عدم ترتيب كلمته وأفكاره، ولم يعلق بأي كلمة حين قال الأمين العام بأن تركيبة التحالف ستظهر في يومين أو ثلاثة، وأن اللجنة باشرت عملها وسط تساؤلات كثيرة أبداها عدد من الإخوة الذين لا أحب ذكر أسمائهم، ممن اعترضوا بأدب على طريقة تطبيق المسطرة وانتخاب لائحة المرشحين للاستوزار الثلاثين من غير وضوح الرؤية".

و قال التليدي "للتاريخ دائما وحتى يكون الأمر واضحا لدى الجميع، وحتى أبرئ ذمتي وأقدم هذه الشهادة، أن الدكتور سعد الدين العثماني اختار زمنه بدقة لكي يخبر اللجنة بأن الاتحاد الاشتراكي سيدخل الحكومة، إذ أكد بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة من غير اتحاد اشتراكي في آخر اللقاء دون إعطاء أي تفاصيل تذكر".

وبناء على هذا التوضيح الذي أطلب من الإخوة أعضاء اللجنة أن يصححوا بعض وقائعه إن أغفلت شيئا، يقول التليدي، أؤكد بأن إقحام لجنة الاستوزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها، وأنه من الأسلم تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة، وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة.

‫شوف تيفي

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بلال التليدي سعد الدين العثماني لجنة الاستوزار شوف تيفي التحالف السداسي

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